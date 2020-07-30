جريًا على العادة السنوية.. "رئاسة شؤون الحرمين" تستبدل ثوب الكعبة المشرفة

★ ★ ★ ★ ★

تستهلك 670 كلج من الحرير الخام و120 كلج من أسلاك الذهب و100 من الفضة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الأربعاء باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية؛ إذ قام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بإبدال الكسوة القديمة، وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

وتفصيلاً، قامت الرئاسة بتوفير الإجراءات الاحترازية كافة، وسبل الوقاية والسلامة؛ لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

وفي هذا الصدد أفاد أحمد بن محمد المنصوري، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، بأنه تم تركيب الكسوة الجديدة المكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، وتم رفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيدًا لفردها على الجنب القديم، وتم تثبيت الجنب من أعلى بربطه، وإسقاط الطرف الآخر من الجنب بعد أن تم حل حبال الجنب القديم بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل، وبقي الجنب الجديد. وتكررت العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها تم وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

وأضاف: بدأت هذه العملية أولاً من جهة الحطيم لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب، وبعد أن تم تثبيت كل الجوانب تُثبت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك تم وضع الستارة التي احتاجت إلى وقت وإتقان في العمل، وذلك بعمل فتحة تقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود التي تقدر بنحو 3.30 متر عرضًا حتى نهاية الثوب، ومن ثم تم عمل ثلاث فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيرًا تم تثبيت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب.

وأبان المنصوري أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد)، كُتب عليها لفظ (يا الله يا الله)، و(لا إله إلا الله محمد رسول الله)، و(سبحان الله وبحمده)، و(سبحان الله العظيم)، و(يا ديان يا منان). وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وذكر أن عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة يبلغ 16 قطعة، إضافة إلى ست قطع و12 قنديلاً أسفل الحزام، وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة، وخمسة قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

وأوضح أن الكسوة تستهلك نحو 670 كلج من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود، و120 كلج من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.

وأشار إلى أنه يعمل في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة قرابة 200 صانع وإداري، جميعهم من المواطنين المدربين والمؤهلين والمتخصصين. مبينًا أن أقسام المجمع هي: قسم المصبغة والنسيج الآلي، وقسم النسيج اليدوي، وقسم الطباعة، وقسم الحزام، وقسم المذهبات، وقسم خياطة وتجميع الكسوة الذي يضم أكبر ماكينة خياطة في العالم من ناحية الطول؛ إذ يبلغ طولها 16 مترًا، وتعمل بنظام الحاسب الآلي. مبينًا أن هناك بعض الأقسام المساندة، مثل: المختبر والخدمات الإدارية، والجودة والعلاقات العامة والصحية للعاملين، والسلامة المهنية بالمجمع.