أخبار عاجلة

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي -
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف -
وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة" -
"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل -
متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي -
المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بموجب قانون السلطات الاقتصادية.. "" يعلن تمديد الطوارئ الخاصة بلبنان لمدة عام

Print
بموجب قانون السلطات الاقتصادية.. "ترامب" يعلن تمديد الطوارئ الخاصة بلبنان لمدة عام بموجب قانون السلطات الاقتصادية.. "" يعلن تمديد الطوارئ الخاصة بلبنان لمدة عام
البيت الأبيض قال إن استمرار نقل الأسلحة الإيرانية لحزب الله تقويض لسيادة البلاد

بموجب قانون السلطات الاقتصادية..

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ، الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان، لمدة عام واحد ابتداءً من مطلع شهر أغسطس القادم.

وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أكد أنه بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة، فرضت الولايات المتحدة في 1 أغسطس لعام 2007م، حالة الطوارئ فيما يتعلق بلبنان، نتيجة قيام أشخاص معينين بتقويض حكومة لبنان الشرعية المنتخبة ديمقراطياً أو المؤسسات الديمقراطية؛ والمساهمة في الانهيار المتعمد لسيادة القانون في لبنان، من خلال العنف والترهيب بدوافع سياسية؛ وإعادة تأكيد السيطرة السورية أو المساهمة في التدخل السوري في لبنان؛ أو التعدي على السيادة اللبنانية أو تقويضها، مما يسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ذلك البلد وفي المنطقة.


وأشار بيان البيت الأبيض، إلى أن بعض الأنشطة الجارية، مثل استمرار عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله الإرهابي التي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي وغير عادي على المستوى الوطني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب إعصار أيساياس

ترامب يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب إعصار أيساياس

ترامب يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب إعصار أيساياس

ترامب يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب إعصار أيساياس

ترامب.. شبح التصويت عبر البريد والتزوير

ترامب.. شبح التصويت عبر البريد والتزوير

شبكة عيون الإخبارية