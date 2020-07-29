حصيلة "كورونا" في العالم .. أصاب 16.8 مليون شخص وأنهى حياة 660.997

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ضرب أكثر من 210 دول تتصدرها أمريكا في أعداد المرضى والموتى

أفاد إحصاء لـ"رويترز" اليوم (الأربعاء)، بأن أكثر من 16.83 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 660.997 شخصًا توفوا من جراء الإصابة بالفيروس.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة أكثر من 150 ألف حالة وفاة وأربعة ملايين و376975 حالة إصابة.

واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 88.539 حالة وفاة ومليوني و483.191 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 13.673 حالة وفاة و828.990 حالة إصابة.