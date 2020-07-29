"الجوازات" تشارك في موسم الحج من خلال لجان إدارية موسمية في مداخل مكة الأربع

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تشمل: الشميسي والكر والتنعيم والبهيتة.. وممثلة في مركز القيادة والسيطرة بمجمع الإدارات الحكومية

تشارك المديرية العامة للجوازات في موسم الحج للعام الحالي 1441 هـ كأحد القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تسعى لتسهيل الحج على الحجاج من خلال تنفيذ جميع الأعمال والمهام المناطة بها لحج صحي وآمن، بإذن الله تعالى، من خلال اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة الأربعة "مركز الشميسي ومركز الكر ومركز التنعيم ومركز البهيته".

وتتولى تلك اللجان الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة استقبال الحالات المحالة لها من جهات الضبط الميداني من المخالفين ناقلي الحجاج غير المصرح لهم بالحج من المواطنين والمقيمين، وعرضهم على اللجنة والنظر في مخالفات الاشخاص مرتكبي المخالفة، وإصدار العقوبات والقرارات الإدارية بحقهم.

ويعاقب من يخالف التعليمات التي تحظر نقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج: بغرامة مالية 10 آلاف ريال في المرة الأولى، و25 ألف ريال في المرة الثانية، و50 ألف ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله غير مصرح له بالحج، كما يعاقب بترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، إضافة إلى المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل، إذا كانت عائدة ملكيتها للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، وكذلك التشهير بالمخالف في الوسائل الإعلامية الرسمية.

وتشارك المديرية العامة للجوازات في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمجمع الإدارات الحكومية بالعاصمة المقدسة، للتنسيق مع الجهات المشاركة من القطاعات الأمنية ذات العلاقة واستقبال البلاغات التي تدخل ضمن اختصاص الجوازات والعمل على معالجتها في حينها.

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