ريدافيا تنشر أوّل مزرعة شمسيّة في كينيا لصالح مينينجاي فارمرز المحدودة

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قامت "ريدافيا"، وهي شركة رائدة عالميّاً في سوق الطاقة الشمسيّة الفعالة التكلفة والموثوقة والنظيفة للشركات، بنشر أوّل مزرعة شمسيّة لها في كينيا لصالح مزرعة الشاي التابعة لـ "مينينجاي فارمرز" المحدودة في تيجوني.

هذا ونجحت "مينينجاي فارمرز" المحدودة في أوّل 20 عام من عمليّاتها بزراعة الشاي من دون أيّ طلب كبير على الكهرباء. إلا أن الأنماط المناخيّة تغيّرت في أواسط الثمانينات في تيجوني، ما ألزمها تركيب نظام للريّ. وارتفعت حاجة "مينينجاي فارمرز" المحدودة للطاقة الكهربائيّة مع نموّ مزرعة الشاي ونظام الريّ فيها، ما شكّل عبئاً على ميزانيّتها التشغيليّة.

ولجأت "مينينجاي فارمرز" المحدودة إلى "ريدافيا" للحصول على حلّ فعال من حيث التكلفة. وتقدم "ريدافيا" طاقة شمسيّة بموجب اتّفاقيّة تأجير مرنة تسمح لـ "مينينجاي فارمرز" المحدودة بخفض التكاليف وزيادة مرونتها التشغيليّة.

وتمّ تصميم اتّفاقيّة "ريدافيا" لتوفير سهولة قصوى، وتشمل أيضاً التركيب والصيانة والمراقبة التقنيّة على مدار الساعة. ونشر مهندسو "ريدافيا" المتواجدون في الموقع الوحدة الشمسيّة المركبة على الأرض في "مينينجاي فارمرز" المحدودة. وبعد عملية نشر سلسة وفترة تشغيل مبكرة، يخطّط الفريقَين مسبقاً إلى توسيع المزرعة الشمسية من خلال مرحلة ثانية لتخزين الطاقة، ما يسمح بالاستقلال عن الشبكة الوطنية.

وقال جيديون كاتيكو، مدير المزرعة لدى "مينينجاي فارمرز" المحدودة، في هذا السياق: "يسرّنا أنّنا وجدنا شركة لإدارة التكاليف الكهربائية لنظام الريّ خاصّتنا. وإنّ التوفيرات التي نحقّقها مع ’ريدافيا‘ ستسمح لنا باستكمال تنمية مزرعتنا".

وأكّد إروين سبولدر، الرئيس التنفيذي ومؤسس "ريدافيا"، قائلاً: "تساهم الطاقة الشمسيّة بخفض التكاليف، وتحقيق وفورات يُمكن إعادة استثمارها في الأعمال،