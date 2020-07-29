أخبار عاجلة

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي -
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف -
وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة" -
"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل -
متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي -
المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

Print
6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :-  سُجِّلت اليوم (6) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وهي لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (4 من السعوديّة، و 1من العراق، و1 من بريطانيا).

▪وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1182) حالة.
▪سجِّلت اليوم حالة شفاء واحدة في مستشفى الأمير حمزة.
▪تمّ إجراء (6364) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (577754) فحصاً.

إجراءات أخرى:
▪ تحذّر وزارة الصحّة من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً؛ وسيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أوامر الدّفاع بحقّ الأشخاص المخالفين.

▪ كما تدعو الوزارة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك)، وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وتفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تقليص اوقات الحظر في الأردن حتى نهاية عطلة العيد

تقليص اوقات الحظر في الأردن حتى نهاية عطلة العيد

سعد الحريري: نأسف لتصريحات دياب حيال زيارة لودريان

سعد الحريري: نأسف لتصريحات دياب حيال زيارة لودريان

رئيس حكومة لبنان يثير زوبعة.. "أين الأمن؟!"

رئيس حكومة لبنان يثير زوبعة.. "أين الأمن؟!"

اغتيال رئيس مفرزة للنظام وملازم موال لحزب الله في درعا

اغتيال رئيس مفرزة للنظام وملازم موال لحزب الله في درعا

شبكة عيون الإخبارية