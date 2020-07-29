"الداود" يدشن المنصة الوطنية لسلامة المرضى بـ"قوى الأمن" بمكة

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كأول مستشفى حكومي في المملكة

دشّن مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، عبر الاتصال المرئي مساء اليوم المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة وذلك بحضور مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله الهوساوي، وعدد من القيادات الصحية في الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور "الهوساوي" أن وتيرة مساهمات المملكة في مجال سلامة المرضى تصاعدت خلال الثلاث سنوات الماضية، ومنها إطلاق المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) والتي ستكون خلال الخمس سنوات القادمة أكبر منصة وطنية لسلامة المرضى على المستوى العالمي، التي تشكل نقلة نوعية؛ لكونها تهدف إلى ربط كل المنشآت الصحية بالمملكة بنظام إلكتروني موحد يتيح الإبلاغ عن الأحداث العرضية والتعلم منها. كما أكد أن المركز أطلق الاستبيان الوطني لقياس ثقافة سلامة المرضى وهو أحد مؤشرات الأداء لبرنامج التحول الوطني.

من جانبه أكد اللواء "الداود" أن تدشين المنصة الوطنية لسلامة المرضى يأتي ترجمة لاهتمام حكومة المملكة بصحة المواطن وتحقيق سلامة المرضى في كل المنشآت الصحية، لتكون المملكة بذلك أول دولة تطبق تلك المبادرة الرائدة وطنياً، مبيناً أن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يأتي كأول مستشفى حكومي يدشن المنصة، ومطبقاً لنموذج إدارة التغيير المعزز لسلامة المرضى.

يُذكر أن هذه المنصة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإدارة العامة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والمركز السعودي لسلامة المرضى لرفع سلامة منسوبيها في كل المنشآت الصحية التابعة لها، ومستوى الخدمات الصحية المقدمة.