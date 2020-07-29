أخبار عاجلة

المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إزالة 91 حظيرة عشوائية مخالفة جنوب مكة

Print
تمت مصادرة الماشية وتسليمها لإدارة وحدات الذبح

إزالة 91 حظيرة عشوائية مخالفة جنوب مكة

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلةً ببلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة وحدات الذبح والجهات الأمنية، حظائر عشوائية على إمتداد طريق مكة الليث بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 91 حظيرة عشوائية مخالفة، وتم مصادرة مجموعة من الماشية، وجرى تسليمها لإدارة وحدات الذبح، وتم إزالة الحظائر كُلياً بمشاركة الجهات المعنية.

وأشار "الحربي" إلى أنَّ الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الإصحاح البيئي وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري، مؤكداً أنَّ البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍ يُرصد في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

إزالة 91 حظيرة عشوائية مخالفة جنوب مكة

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

شبكة عيون الإخبارية