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"السجون": "فرجت" مستمرة على مدار العام.. سددت 187 مليون ريال

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"السجون": "فرجت" مستمرة على مدار العام.. سددت 187 مليون ريال "السجون": "فرجت" مستمرة على مدار العام.. سددت 187 مليون ريال
استفاد منها 1356 محكوماً.. حملة لسداد مديونية المحكومين في قضايا مالية

واصلت خدمة فرجت رسم الفرحة على وجوه أسر المحكومين من المواطنين والمقيمين في قضايا مالية غير جنائية وذلك منذ انطلاق الإصدار الثاني من الخدمة في 14 رمضان 1441هـ، حيث بلغ إجمالي ما تم سداده حتى الآن من مديونيات "187,017.430" ريالًا استفاد منها 1356 محكوماً.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون: الخدمة حققت جملة من الأهداف الاجتماعية، وظهر ذلك جلياً في حجم التبرعات المالية للمحكومين، والتي ساهمت في الوفاء بالتزاماتهم المالية لدائنيهم، وبالتالي إطلاق سراحهم، مما أكد للجميع روح العطاء والسخاء المتأصلة في المجتمع السعودي وأبنائه.

وأضاف: الخدمة مستمرة طوال العام وفي أي وقت يستطيع المتبرع الدخول على منصة وزارة الداخلية "أبشر" وإكمال إجراءات التبرع، والخدمة لا يوجد لها تطبيق في المتاجر الإلكترونية.

وتهدف خدمة فرجت إلى مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة ووسيلة آمنة ومستمرة تراعي الخصوصية للمتبرع والمستفيد.خدمة فرجت المديرية العامة للسجون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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