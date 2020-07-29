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الأمطار متوقعة.. ملامح طقس المشاعر خلال الساعات المتبقية من يوم التروية

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الأمطار متوقعة.. ملامح طقس المشاعر خلال الساعات المتبقية من يوم التروية الأمطار متوقعة.. ملامح طقس المشاعر خلال الساعات المتبقية من يوم التروية
تقرير لـ"الأرصاد": درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية

الأمطار متوقعة.. ملامح طقس المشاعر خلال الساعات المتبقية من يوم التروية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لهذا اليوم.

وأشارت الهيئة إلى فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم/ ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبيّنة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلاً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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