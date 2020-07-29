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الخدمات الطبية بالداخلية تكثف حملاتها لتوعية رجال الأمن في الحج

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الخدمات الطبية بالداخلية تكثف حملاتها لتوعية رجال الأمن في الحج الخدمات الطبية بالداخلية تكثف حملاتها لتوعية رجال الأمن في الحج
أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لتقديم الخدمات الصحية اللازمة

الخدمات الطبية بالداخلية تكثف حملاتها لتوعية رجال الأمن في الحج

نفذت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية جولات ميدانية في مختلف مقرات القطاعات الأمنية لتوزيع وتركيب لوحات إرشادية في مداخل مقارّ العمل والممرات الداخلية، في إطار حملاتها التوعوية الموجهة لرجال الأمن في مختلف ميادين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال موسم حج هذا العام 1441هـ.

وكانت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لتقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة خلال موسم الحج، من خلال تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واعتماد خطط كاملة وشاملة للطوارئ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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