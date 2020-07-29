أخبار عاجلة

المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عربياً ودولياً.. ردود الفعل المرحبة بالمبادرة في اليمن تتوالى

Print
عربياً ودولياً.. ردود الفعل المرحبة بالمبادرة السعودية في اليمن تتوالى عربياً ودولياً.. ردود الفعل المرحبة بالمبادرة في اليمن تتوالى
الإمارات أثنت على دور قيادة المملكة في تحقيق مصالح الشعب الشقيق

عربياً ودولياً.. ردود الفعل المرحبة بالمبادرة السعودية في اليمن تتوالى

تتواصل ردود الفعل الدولية المرحبة بالآلية التي طرحتها المملكة العربية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين اليمنية والمجلس الانتقالي في اليمن، الهادف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأعلنت دولة الإمارات ترحيبها بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض، معربة عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على قيادة السعودية في تحقيق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.

وشددت على ضرورة تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي.

وجددت التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

إلى ذلك، ثمّنت الجهود السعودية وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض، معربة عن تقديرها للدور الإماراتي الداعم للحل السياسي في اليمن والمُكمل للجهود السعودية.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: القاهرة ترحّب بتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية الجديدة، وبما يستهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

من جهته، أشاد مجلس التعاون الخليجي بالجهود التي بذلتها السعودية، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

وأكد المجلس على أهمية "استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

أمّا البرلمان العربي فقد رحّب بالآلية التي قدمتها السعودية، مثمنا الجهود التي بذلتها الرياض لجمع الأشقاء اليمنيين ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته.

وأعرب البرلمان العربي عن دعمه التام للجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية.

وعلى الصعيد الدولي، رحبت بريطانيا بما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض.


وعدّ وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان له اليوم، إتفاقية الرياض خطوة رئيسة ضمن جهود التوصل إلى حل سلمي مستدام في اليمن، وتمثل تقدماً مهماً في هذا الإطار.


ودعا جميع الأطراف المعنيّة إلى الاستمرار في تفعيل روح التحاور وتقديم المزيد من التنازلات من أجل انهاء الأزمة اليمنية.

يشار إلى أن المبادرة السعودية تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو هذا العام، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن".

وشملت الآلية تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

ونصت المبادرة على إصدار قرار بتشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.اتفاق الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصرع مدير التمريض بمستشفى القنفذة سابقاً في حادث مروري

مصرع مدير التمريض بمستشفى القنفذة سابقاً في حادث مروري

مصرع مدير التمريض بمستشفى القنفذة سابقاً في حادث مروري

مصرع مدير التمريض بمستشفى القنفذة سابقاً في حادث مروري

"الحجرف" يؤكد دور الحكومة الجديدة باليمن في توحيد الصف

"الحجرف" يؤكد دور الحكومة الجديدة باليمن في توحيد الصف

حسرة وصدمة في الصحافة الإنجليزية بعد انسحاب السعودية من شراء نيوكاسل

حسرة وصدمة في الصحافة الإنجليزية بعد انسحاب السعودية من شراء نيوكاسل

شبكة عيون الإخبارية