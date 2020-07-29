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تعرّف على تفاصيل استعدادات "المياه الوطنية" لحج 1441

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تعرّف على تفاصيل استعدادات "المياه الوطنية" لحج 1441 تعرّف على تفاصيل استعدادات "المياه الوطنية" لحج 1441
تقدّم خدماتها في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية

تعرّف على تفاصيل استعدادات

أعلنت شركة المياه الوطنية اكتمال جميع استعداداتها لإدارة قطاعي المياه والخدمات البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام1441هـ، مؤكدة أنها نفذت خطتها التشغيلية والفنية لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا الموسم الذي تقرر فيه السماح لأعداد محدودة بأداء المناسك وفق إجراءات احترازية ووقائية تضمن تطبيق جميع البروتوكولات الصحية.

وأوضحت الشركة أنها شرعت في اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية، وتطبيق تعليمات الجهات المعنية وإرشاداتها بدقة.

وقالت: توجيه القيادة الرشيدة على رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يحث دومًا على الارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام تؤكد مدى اهتمامها بهم.

وأضافت: خطة الشركة تركزت على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام على الوجه المطلوب طوال وجودهم في الأراضي المقدسة، وقد عملت منذ وقت مبكر على تطبيق خطتها التشغيلية والفنية ومنظومتها التقنية والإلكترونية، ونسقت مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير الكميات الكافية من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأكدت الشركة حرصها على تقديم خدماتها للحجاج عبر وسائل تقنية حديثة، وأنظمة ذكية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك لإيصال المياه لضيوف الرحمن عبر شبكات المياه في المشاعر المقدسة، كما تم تجهيز شبكات مكافحة إطفاء الحريق وتشغيلها بضغوط مناسبة، والتأكد من جاهزية التبريد بمشعر منى.

وأشارت "المياه الوطنية" إلى أن منظومة الشركة التقنية تعمل وتدار بكوادر بشرية وطنية مدربة، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للحفاظ على سلامتهم وسلامة ضيوف الرحمن، فضلًا عن تطبيق جميع التدابير والإجراءات الوقائية التي حثت عليها الجهات المعنية لمكافحة المستجد.

وسيتم تطبيق الأعمال التي تنفذها الشركة في كل عام لخدمة ضيوف الرحمن، هذا العام، وفقًا للاشتراطات الصحية. حيث ستتولى الفرق الميدانية من خلال المختبرات المتنقلة، جمع عينات لاختبار جودة المياه، بالإضافة إلى وجود أجهزة قياس الضغط بالشبكة، وعدادات مياه إلكترونية لمتابعة ضخ المياه عن بُعد عبر نظام مراقبة الشبكة "سكادا"، الذي يتضمن مراقبة الشبكة في المشاعر المقدسة "منى، عرفات، مزدلفة".

وفي إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، كشفت الشركة حرص المشروع على توفير الحلول اللازمة والمؤقتة لتأمين مياه زمزم المباركة ذات "5 لترات" لطالبيها في ظل الظروف الراهنة لجائحة "كورونا"، وذلك عبر تعاقدات مؤقتة مع بعض المتاجر الكبرى، والتي تتيح الحصول على المياه المباركة في مكة المكرمة وجميع مناطق المملكة من خلال هذه المنافذ.شركة المياه الوطنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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