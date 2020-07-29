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زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات الطائف بـ 29 % للقطاعات كافة

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زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات الطائف بـ 29 % للقطاعات كافة زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات الطائف بـ 29 % للقطاعات كافة
ضمن جهود "الصحة" للارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظة وتجويدها

زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات الطائف بـ 29 % للقطاعات كافة

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة الطائف لجميع القطاعات بنسبة 29%.

جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً عن إضافة ما يقارب 3280 سريراً للعناية المركّزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدّي لفيروس كورونا كوفيد-19.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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