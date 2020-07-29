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المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية

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المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية
أكد أن القرار جاء حرصًا على إنجاح جهود قيادتي والإمارات

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية الذي أصدره في الـ25 من أبريل الماضي، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض.

وقال المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: إن إعلان تخليه عن قرار الإدارة الذاتية جاء استجابةً لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصًا من المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب.

وأكد البيان استمرار وتعميق شراكة المجلس الانتقالي الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال الأهداف المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وكذلك تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب، ومنع التهريب وتصدير الفوضى عبر المكونات والأشخاص.المجلس الانتقالي الجنوبي اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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