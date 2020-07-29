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أمانة القصيم تكثّف نظافة المواقع المحيطة بالجوامع ومصليات الأعياد

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أمانة القصيم تكثّف نظافة المواقع المحيطة بالجوامع ومصليات الأعياد أمانة القصيم تكثّف نظافة المواقع المحيطة بالجوامع ومصليات الأعياد
توزيع آلاف الأكياس لجمع بقايا الأضاحي.. وأخرى مخصصة لإهداء اللحوم

أمانة القصيم تكثّف نظافة المواقع المحيطة بالجوامع ومصليات الأعياد

نفّذت أمانة منطقة القصيم حملة نظافة عامة شملت الجوامع ومصليات الأعياد بمدينة بريدة؛ وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وذكر المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن الأمانة اعتمدت خطة عمل مكثفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تستهدف رفع النفايات خلال وقت مبكر؛ للمحافظة على النظافة العامة للمدينة.

وفي إطار خطة النظافة العامة، وزعت أمانة منطقة القصيم آلاف الأكياس البلاستيكية ذات جودة عالية على المنازل بمدينة بريدة، لجمع بقايا ومخلفات الأضاحي، إضافة إلى أكياس أخرى مخصصة لإهداء اللحوم.

ودعت الأمانة المستفيدين إلى التعاون في ذلك، عبر وضعها بقايا الأضاحي في الحاويات المخصصة وبطريقة آمنة وسليمة.

وتقوم الفِرَق الميدانية بأمانة منطقة القصيم، بأعمال النظافة اليومية على مواقع النقاط المؤقتة لبيع الأضاحي بالمدينة.أمانة منطقة القصيم عيد الأضحى المبارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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