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"الحجرف" يشيد بجهود لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

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"الحجرف" يشيد بجهود السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض "الحجرف" يشيد بجهود لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض
لتهيئة الأجواء لممارسة اليمنية جميع أعمالها من عدن

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية ، وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الآلية التي اقترحتها المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، والالتزام ببدء العمل بها.

وأشار إلى أن هذه الجهود هدفت إلى تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية جميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

وأكد "الحجرف"، حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.اتفاق الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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