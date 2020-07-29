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بريطانيا: اتفاق الرياض خطوة أساسية لحل سلمي للأزمة في اليمن

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بريطانيا: اتفاق الرياض خطوة أساسية لحل سلمي للأزمة في اليمن بريطانيا: اتفاق الرياض خطوة أساسية لحل سلمي للأزمة في اليمن
وزير خارجيتها: أشجِّعُ كل الأطراف على المضي في المفاوضات

بريطانيا: اتفاق الرياض خطوة أساسية لحل سلمي للأزمة في اليمن

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: إن اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو حل سلمي مناسب للأزمة في اليمن.

وأشار المسؤول البريطاني في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، إلى أن إعلان عن آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض، يمثل تطورًا هامًّا.

ووفق "سكاي نيوز" أضاف قائلًا: "أشجِّعُ كل الأطراف اليمنية على المضي في المفاوضات والتسويات".

وكان مصدر مسؤول، قد صرح مساء الثلاثاء، بأن المملكة حريصة على تنفيذ اتفاق الرياض بين اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في 5 نوفمبر عام 2019.

وأشار المصدر إلى أنه "استكمالًا لجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض؛ فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية".

وتتضمن الآلية، استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

كما تتضمن تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن، والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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