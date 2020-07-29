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قلق بواشنطن من إمكانية رفع حظر الأسلحة عن إيران: أعمالها المدمرة ستزداد بالمنطقة

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قلق بواشنطن من إمكانية رفع حظر الأسلحة عن إيران: أعمالها المدمرة ستزداد بالمنطقة قلق بواشنطن من إمكانية رفع حظر الأسلحة عن إيران: أعمالها المدمرة ستزداد بالمنطقة
"كرافت": تسليح مليشيا الحوثي يؤدي إلى إطالة أمد الصراع وسفينة المياه اليمنية خير دليل

قلق بواشنطن من إمكانية رفع حظر الأسلحة عن إيران: أعمالها المدمرة ستزداد بالمنطقة

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مخاوفها من إمكانية رفع حظر الأسلحة عن إيران؛ مشيرة إلى أن أعمال طهران المدمرة وعبثها في المنطقة ستزداد.

وأعربت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، عن "قلقها من إمكانية رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران خلال الأشهر القليلة المقبلة"؛ مؤكدة أنه في حال تم ذلك؛ فإن إجراءات إيران التدميرية ستزداد.

وأرفقت "كيلي" التغريدة بصورة لخطابها أمام مجلس الأمن الدولي؛ مذكرة بأن "الولايات المتحدة وحلفاءها اكتشفوا قبل شهر، سفينة في المياه اليمنية، تحمل أسلحة إيرانية متجهة إلى الحوثيين". كما أكدت أن "جهود إيران لتسليح الحوثيين لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".

وبحسب "سبوتنيك عربي" كانت إيران، قد استبعدت يوم الاثنين الماضي، أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تمديد حظر التسليح المفروض عليها، من خلال الضغط الذي تمارسه على أعضاء مجلس الأمن.

ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي زعم فيها أنه يضمن تمديد الحظر التسليحي على إيران، قائلًا: "الأمريكيون لن يتخلوا عن أي محاولة في هذا المجال، وهم يمارسون الضغوط على جميع الدول سواء في مجلس الأمن على الأعضاء الدائمين وغير الدائمين أو على الدول الإقليمية".الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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