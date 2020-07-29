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سماحة المفتي: الدولة تبذل جهودها لإتمام نسك الحج على أكمل وجه

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سماحة المفتي: الدولة تبذل جهودها لإتمام نسك الحج على أكمل وجه سماحة المفتي: الدولة تبذل جهودها لإتمام نسك الحج على أكمل وجه
حثّ الحجاج على استثمار وقتهم في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة

سماحة المفتي: الدولة تبذل جهودها لإتمام نسك الحج على أكمل وجه

أشاد سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة من جهود من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحج بسبب جائحة كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، للحفاظ على سلامة الحجاج والعاملين على خدمتهم.

وقال المفتي: جميع القطاعات الحكومية والخاصة تعمل بكل طاقاتها خلال حج هذا العام من أجل إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام على أكمل وجه، وتأمين سلامة الحجاج أثناء تأديتهم نسكهم وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الجهات المختصة من أجل سلامتهم وسلامة مَن يشرف عليهم خلال الحج، وهي جهود عظيمة يؤجرون عليها، فخدمة الحجاج والسهر على راحتهم هو ديدن قادة بلادنا، وفقهم الله، وهي فرصة سانحة لباغي الخير، ولمَن يريد مضاعفة الحسنات، ورفع الدرجات، فقد جمع الله في الحج ما بين فضل الزمان وفضل المكان.

وحثّ الحجاج على استثمار وقتهم في أيام الحج المعدودة في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والتقرب إليه -جلّ جلاله- حيث قال تعالى في كتابه الكريم : (لّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ)، كما حضهم على الالتزام بالتنظيم والتعليمات التي أقرّتها الجهات المختصة في المملكة لتأمين سلامتهم، وتسهيل الإجراءات عليهم، وتوفير الأمن لهم حتى يكونوا -بإذن الله- في مأمن من أي عارض صحي أثناء وجودهم في مكة المكرّمة أو في المدينة المنوّرة.

ودعا مفتي عام المملكة الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام عبادتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، ويجعل ما يُقدم للحجاج من تسهيلات وخدمات في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية