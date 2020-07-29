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الحصيني يرسم خريطة أمطار اليوم وليلة الغد

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الحصيني يرسم خريطة أمطار اليوم وليلة الغد الحصيني يرسم خريطة أمطار اليوم وليلة الغد
توقعها متفاوتة من مكان إلى آخر خفيفة لغزيرة

الحصيني يرسم خريطة أمطار اليوم وليلة الغد

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم وليلة غد مع أجواء حارة جداً نهاراً على شمال ووسط وشرق المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم الأربعاء وليلة الخميس متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وسيول على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان وعسير والباحة ونجران من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من تبوك وغرب منطقة الرياض وجنوبها؛ تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأضاف: متوقع أجواء حارة جداً نهاراً على شمال ووسط وشرق المملكة والخليج العربي، وحار أول الليل معتدل آخر الليل، باقي المناطق حول معدلاتها الطبيعة.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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