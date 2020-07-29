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مشعر مِنى.. جمال وخيام وبياض وملتقى حجاج بيت الله الحرام وأنسهم

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مشعر مِنى.. جمال وخيام وبياض وملتقى حجاج بيت الله الحرام وأنسهم مشعر مِنى.. جمال وخيام وبياض وملتقى حجاج بيت الله الحرام وأنسهم
ما أجمل تلك اللحظات وما أسعدها من أوقات في أفضل أيام الدنيا

مشعر مِنى.. جمال وخيام وبياض وملتقى حجاج بيت الله الحرام وأنسهم

مشعر مِنى وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، وجمرة العقبة من جهة مكة المكرّمة، ووادي محسر من جهة مشعر مزدلفة، ويعد أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرّمة.

"مِنى".. جمال وخيام وبياض فيها ملتقى حجاج بيت الله الحرام وأنسهم.

وقيل في "مِنى":

"مِنى".. مستقر الحجاج في أطيب بلد وأحب البقاع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

"مِنى".. الشوق فيها والحنين في ذاكرة كل حاج..

"يا راحلين إلى مِنى بقيادي

هيجتموُ يوم الرحيل فؤادي".

"مِنى".. أشواق وحنين.

كم من العيون ذرفت دمعها شوقاً إلى تلك الديار وأداء فريضة الحج.

"مِنى".. فيها مستقر الحجاج بسهولها وجبالها.. بخيامها ومبانيها، بأنوارها وروحانيتها.. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات حيث جاؤوا ملبين دعوة نبي الله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- لما أمره الله بالتأذن بالحجّ، فقام على مقامه ونادى: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا بيته العتيق.

جاؤوا إلى "مِنى".. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.

ما أجمل تلك اللحظات.. وما أسعدها من أوقات يقضيها ضيوف الرحمن في أفضل أيام الدنيا، وإن جاءت في ظرف استثنائي في ظل جائحة كورونا.مشعر منى مكة المكرمة فريضة الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية