155.9 مليار ريال مبيعات نقاط البيع بالسعودية بالنصف الأول من 2020

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الرياض – السيد جمال: سجلت مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة العربية السعودية نموا خلال النصف الأول من عام 2020 على أساس سنوي، على الرغم من آثار جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي وإنفاق المستهلكين، ولكنها استعادت عافيتها في شهر يونيو/ حزيران مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق في موجة شراء قوية قبل زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% مطلع شهر يوليو/ تموز.

وأظهرت إحصائية مجمعة لـ"مباشر"، تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفاع نسبة مبيعات نقاط البيع بالمملكة 14% خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قيمتها 19.15 مليار ريال عن الفترة المماثلة من عام 2019.

وبلغ إجمالي مبيعات نقاط البيع في المملكة 155.9 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020، مقارنة مع مبيعات الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 136.8 مليار ريال.

وجاء الارتفاع في مبيعات نقاط البيع بالمملكة مع الزيادة الملحوظة في حجم المبيعات وإنفاق المستهلكين خلال شهر يونيو/ حزيران بعد موجة تراجع في الشهرين السابقين، إلا أن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة حفز المواطنين لتكثيف عمليات الشراء مجددا.

وقفزت مبيعات نقاط البيع في السعودية خلال شهر يونيو/ حزيران بنسبة 78.3% على أساس سنوي، لتبلغ 37.02 مليار ريال متخطية أعلى مستوى تاريخي سابق للمبيعات والمسجل خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019 والبالغة خلاله 27.93 مليار ريال.

وزادت مبيعات نقاط البيع في يونيو/ حزيران 2020 بفارق 16.26 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي، والبالغة خلاله 20.76 مليار ريال.

وتأثرت مبيعات أبريل/ نيسان ومايو/ أيار بانتشار جائحة كورونا العالمية والتي انعكست على الأنشطة التجارية وإغلاق جزئي للمحال والمولات في إطار الإجراءات الاحترازية للحكومة السعودية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وانخفضت المبيعات خلال الشهرين بنسبة 32.95% و15.7% على التوالي مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019.

وانعكست جائحة كورونا على مبيعات نقاط البيع في المملكة بالربع الثاني من عام 2020، لتسجل انخفاضا نسبته 3.3% مقارنة مع مبيعات الربع السابق (الأول من العام الجاري).

وبلغت مبيعات نقاط البيع في الربع الثاني 76.65 مليار ريال، مقارنة مع 79.26 مليار ريال في الربع الأول من 2020، علما بأن المبيعات ارتفعت بالربع الثاني على أساس سنوي بنسبة 5.4% عندما بلغت 72.71 مليار ريال بالربع الثاني من عام 2019.

عمليات تتخطى حاجز المليار عملية بالنصف الأول

وقفز عدد عمليات نقاط البيع المنفذة بالمملكة بنسبة 51.9% خلال النصف الأول من عام 2020، بزيادة عدها 357.5 مليون عملية عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتجاوز إجمالي عدد عمليات نقاط البيع خلال تلك الفترة حاجز المليار عملية (1.05 مليار عملية)، مقارنة مع 688.5 مليون عملية منفذة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت عمليات نقاط البيع المنفذة في شهر يونيو/ حزيران أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 220.8 مليون عملية، مقابل 113.9 مليون عملية في الشهر المماثل من العام 2019، بزيادة 93.9% على أساس سنوي.

وبلغ عدد العمليات في الربع الثاني من العام 502.02 مليون عملية، مقابل 362.37 مليون عملية في الربع المقابل من 2019، بزيادة 38.5%.

وزاد عدد أجهزة نقاط البيع في السعودية 35.7% بالربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، إلى 531.7 ألف جهاز، مقابل 391.83 ألف جهاز في الفترة المماثلة من العام الماضي.

جوانب الإنفاق..

وتركزت عمليات نقاط البيع في السعودية بالنصف الأول من عام 2020، على قطاع المشروبات والأطعمة بقيمة 30.33 مليار ريال من خلال تنفيذ 316.15 مليون عملية.

وجاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة 14.09 مليار ريال، عبر تنفيذ 251.91 مليون عملية، يليه الإنفاق على الصحة بواقع 12.8 مليار ريال من خلال الدفع عبر 103.92 مليون عملية.

وكان المواطنون في مدينة الرياض الأعلى إنفاقا بواقع 47.84 مليار ريال من خلال 313.93 مليون عملية، يليها مدينة جدة بقيمة 23.81 مليار ريال عبر تنفيذ 139.33 مليون عملية.

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