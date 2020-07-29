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لبنان يقرر تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

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لبنان يقرر تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لبنان يقرر تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

جي بي سي نيوز :- قرر لبنان، الثلاثاء، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لعدوانها على مناطق جنوبي البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اللبناني المنعقد في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت؛ لبحث المستجدات الأمنية في البلاد.

وقال وزير الخارجية، ناصيف حتي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن "مجلس الوزراء دان العدوان الإسرائيلي (على جنوب لبنان الإثنين) وسنتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الأربعاء".

وأضاف حتي: "نحن متمسكون بالقرار 1701، ونؤكد حق لبنان في الدفاع عن نفسه، وسنكون بالمرصاد لأيّ اعتداءات إسرائيلية".

وتبنى مجلس الأمن القرار 1701، في 11 أغسطس/آب 2006، وهو يدعو إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، إثر اندلاع مواجهات بين الطرفين، في يوليو/تموز من العام نفسه.

وفي وقت سابق اليوم، حذر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بيروت، من "الانزلاق نحو الأسوأ جراء تصعيد عسكري خطير" من إسرائيل ضد بلاده.

والإثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من "حزب الله" للتسلل عبر حدود لبنان، وهو ما نفاه الحزب.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن إسرائيل أطلقت عشرات القذائف على منطقة "مزارع شبعا" المتنازع عليها بدعوى التصدي لمحاولة التسلل المزعومة.

وفي عام 2006، نشبت حرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، استمرت بين الطرفين لمدة شهر، وأودت بحياة نحو 1200 شخص في لبنان أغلبهم مدنيون، إضافة إلى 160 إسرائيليا أغلبهم عسكريون.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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