أخبار عاجلة

المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

للمرة الأولى.. بث الترجمة الفورية لخطبة عرفة على قناتين بالإنجليزية والفرنسية

Print
للمرة الأولى.. بث الترجمة الفورية لخطبة عرفة على قناتين بالإنجليزية والفرنسية للمرة الأولى.. بث الترجمة الفورية لخطبة عرفة على قناتين بالإنجليزية والفرنسية
لإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال إلى العالم أجمع

للمرة الأولى.. بث الترجمة الفورية لخطبة عرفة على قناتين بالإنجليزية والفرنسية

أعلن مدير عام العلاقات والإعلام والاتصال برئاسة شؤون الحرمين هاني بن حسني حيدر، أنه بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون وللمرة الأولى (بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة)؛ سيتم بث الترجمة الفورية عبر قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية.

وبيّن أنه سيتم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية؛ وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة.

وأكد هاني حيدر أن مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ سعيًا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال إلى العالم أجمع.

الجدير بالذكر أن خطبة عرفة سيتم ترجمتها بـ(10) لغات، وبثها عبر تطبيق (Arafat Sermon)، ومنصة (منارة الحرمين)، وموقع الرئاسة الرسمي، بالإضافة إلى تطبيق (حرمين).

ويتاح الاستماع للتراجم عبر الدخول للرابط التالي: https://haj.gph.gov.sa/sermon.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917

آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

شبكة عيون الإخبارية