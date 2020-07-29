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شاهد.. ضيوف الرحمن يصلون الحرم لتأدية طواف القدوم

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وسط منظومة خدمات متكاملة وإجراءات احترازية لسلامتهم

شاهد.. ضيوف الرحمن يصلون الحرم لتأدية طواف القدوم

وصل ضيوف الرحمن، إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم، بعد أن عقدوا نية الحج وبداية التلبية من ميقات السيل صباح اليوم.

وأظهرت الصور؛ حجاج بيت الله الحرام داخل المسجد الحرام، لتأدية طواف القدوم، وسط خدمات متكاملة تقدمها المملكة لكي يؤدوا الحجاج مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتم إعداد خطة لدخول وخروج الحجاج وفق إجراءات احترازية تحقق التباعد المكاني ومسارات محددة على أرض الواقع بحيث يتبعها الحجاج.

شاهد.. ضيوف الرحمن يصلون الحرم لتأدية طواف القدوم

شاهد.. ضيوف الرحمن يصلون الحرم لتأدية طواف القدوم

المسجد الحرام ضيوف الرحمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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