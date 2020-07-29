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فيصل بن فرحان: موافقة اليمنية و"الانتقالي" على المقترح السعودي خطوة إيجابية

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فيصل بن فرحان: موافقة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" على المقترح السعودي خطوة إيجابية فيصل بن فرحان: موافقة اليمنية و"الانتقالي" على المقترح السعودي خطوة إيجابية
قال: ستعزّز الثقة بينهما وتسمح للحكومة بممارسة أعمالها من عدن وتفعيل مؤسسات الدولة

فيصل بن فرحان: موافقة الحكومة اليمنية و

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إن موافقة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من المملكة خطوة ايجابية ستعزّز الثقة بينهما وتسمح للحكومة بممارسة أعمالها من عدن، وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني، وتوحيد الصفوف لإنجاح مسارات وجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية أممية.

وكان مصدر مسؤول قد صرح في وقت سابق، اليوم، بأنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر من عام 2019، واستكمالاً لجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن؛ استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020 م.

وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في نقاطه ومساراته كافة.

وأضاف المصدر أنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، بمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة واستجاب الطرفان وأبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتفاق الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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