8 اصابات جديدة بفايروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت اليوم 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي:

(4) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و 1من سوريا، و1 من الولايات المتّحدة الأمريكيّة).

و (4) حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1176) حالة.

و لم تسجّل اليوم أيّ حالة شفاء.

و تمّ إجراء (6281) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (571390) فحصاً.

إجراءات أخرى:

▪︎ تحذّر وزارة الصحّة من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً؛ وسيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أوامر الدّفاع بحقّ الأشخاص المخالفين.

▪︎ كما تدعو الوزارة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك)، وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وتفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة.