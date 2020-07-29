أخبار عاجلة

المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

8 اصابات جديدة بفايروس كورونا في الاردن

Print
8 اصابات جديدة بفايروس كورونا في الاردن 8 اصابات جديدة بفايروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت اليوم 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي:
(4) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و 1من سوريا، و1 من الولايات المتّحدة الأمريكيّة).
و (4) حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.
 وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1176) حالة.
و لم تسجّل اليوم أيّ حالة شفاء.
و تمّ إجراء (6281) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (571390) فحصاً.

إجراءات أخرى:
▪︎ تحذّر وزارة الصحّة من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً؛ وسيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أوامر الدّفاع بحقّ الأشخاص المخالفين.

▪︎ كما تدعو الوزارة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك)، وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وتفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تقليص اوقات الحظر في الأردن حتى نهاية عطلة العيد

تقليص اوقات الحظر في الأردن حتى نهاية عطلة العيد

سعد الحريري: نأسف لتصريحات دياب حيال زيارة لودريان

سعد الحريري: نأسف لتصريحات دياب حيال زيارة لودريان

رئيس حكومة لبنان يثير زوبعة.. "أين الأمن؟!"

رئيس حكومة لبنان يثير زوبعة.. "أين الأمن؟!"

اغتيال رئيس مفرزة للنظام وملازم موال لحزب الله في درعا

اغتيال رئيس مفرزة للنظام وملازم موال لحزب الله في درعا

شبكة عيون الإخبارية