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الجبير: تسريع اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف

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الجبير: تسريع اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف الجبير: تسريع اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف
قال: تفعّل المؤسسات لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته

الجبير: تسريع اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ #اتفاق_الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وخدمة المواطن اليمني.

وقال عبر حسابه في تويتر: تمثل الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ #اتفاق_الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

وكان مصدر مسؤول قد أعلن أن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض؛ واستجاب الطرفان وأبديا موافقتهما على هذه الآلية، وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة جميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام، الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية اليمن اتفاق الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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