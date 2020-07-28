في ختام معسكر أبها .. المقرن يشيد بانضباطية ومستويات لاعبي منتخب الشباب

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أشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن بالانضباطية العالية والمستويات الكبيرة التي قدمها لاعبو المنتخب السعودي تحت 19 عامًا ضمن المعسكر الإعدادي الذي احتضنته منطقة عسير طوال الأسابيع الثلاثة الماضية خلال التحضيرات لكأس آسيا المزمع إقامتها منتصف شهر أكتوبر المقبل في أوزبكستان.

وأكد ابن مقرن أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب بذل الجهود كافة للدخول بكامل الجاهزية قبل البطولة القاريّة بهدف الحفاظ على اللقب ونيل بطاقة التأهل المونديالية.

وقدم الدكتور خالد بن مقرن شكره وتقديره للمستشفى السعودي الألماني بمنطقة عسير على تعاونهم من خلال تنفيذ الفحوص الطبية لفيروس كورونا المستجد للاعبي ومنسوبي الأخضر "الشاب" ضمن معسكره الإعدادي، تطبيقًا "للبروتوكولات" الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة، مشيدًا بحسن التعامل والاحترافية التي أظهرها منسوبو المستشفى طوال مراحل الفحص.