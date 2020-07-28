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صحيفة "فرنسية": صفقة "هلالية" تدخل تاريخ ناد "فرنسي"

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صحيفة "فرنسية": صفقة "هلالية" تدخل تاريخ ناد "فرنسي" صحيفة "فرنسية": صفقة "هلالية" تدخل تاريخ ناد "فرنسي"

صحيفة

رصدت صحيفة "actu" الفرنسية تاريخ أغلى عشر صفقات كانت في تاريخ ناد كان الفرنسي وذلك بمناسبة اقتراب فتح باب الانتقالات الصيفية لموسم 2020 - 2021.

وجاء في المركز الثالث صفقة انتقال اللاعب المغربي يوسف العربي لنادي الهلال وهي الصفقة التي جاءت بقيمة 7.5 ملايين يورو في صيف 2011 حيث كان يبلغ وقتها 24 عاماً.

اللاعب استمر مع الهلال موسم وحيد فقط حيث انتقل في صيف عام 2012 لنادي غرناطة الإسباني بقيمة 5 ملايين يورو في واحدة من الصفقات التاريخية للنادي الإسباني.

يذكر أن اللاعب بعد رحيله عن نادي الهلال لعب لأندية الدحيل القطري ومنه إلى نادي أولمبياكوس اليوناني علماً بأنه لعب قبل انتقاله للهلال لنادي كان الفرنسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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