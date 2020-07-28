مكة.. إزالة 23 حظيرة عشوائية ومصادرة 27 رأسًا من الماشية بـ"الدائري الرابع"

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"قدح": البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ‫ببلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة وحدات الذبح والجهات الأمنية حظائر عشوائية على امتداد طريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه– (الدائري الرابع) بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية أزالت 23 حظيرة عشوائية مخالفة، وصادرت 17 رأسًا من الماشية، وجرى تسليمها لإدارة وحدات الذبح، وأُزيلت الحظائر كُليًا بمشاركة الجهات المعنية.

وأشار "قدح" إلى أنَّ الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الإصحاح البيئي وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري، مؤكدًا أنَّ البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍ يُرصد في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.