استعدادًا لعودة المنافسات .. النصر يخسر رابع ودياته أمام الرائد

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خسر فريق النصر رابع مبارياته الودية المغلقة استعدادًا لاستئناف الموسم وهذه المرة من أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب نادي النصر.

سجل أهداف الرائد كلٌ من النجم المغربي محمد فوزير هدفين والمهاجم الكولومبي ماركو بيريز هدفًا، بينما سجل هدفي النصر عبدالرزاق حمدالله والنيجيري أحمد موسى.

وكان النصر قد فاز في تجربته الودية الأولى أمام نظيره الأنوار بنتيجة (10-1) ثم فاز في وديته الثانية أمام الشعلة بهدف نظيف قبل أن يخسر في ثالث مبارياته من أمام ضيفه الفتح (1-3) .