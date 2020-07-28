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الاتفاق يواصل تحضيراته للدوري .. ويعلن برنامج عيد الأضحى

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الاتفاق يواصل تحضيراته للدوري .. ويعلن برنامج عيد الأضحى الاتفاق يواصل تحضيراته للدوري .. ويعلن برنامج عيد الأضحى

الاتفاق يواصل تحضيراته للدوري .. ويعلن برنامج عيد الأضحى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبدالله الدبل بالدمام استعدادًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم‪ 2019/2020.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية ووقائية، هدفت لتقوية العضلات ورفع المستوى اللياقي.

قسم العطوي بعدها لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة جادة على كامل الملعب.

وعلى صعيد متصل قرر الجهاز الفني خوض التدريب الأخير يوم غدٍ الأربعاء قبل إجازة عيد الأضحى، وستكون الإجازة يومي الخميس والجمعة، على أن تستأنف التدريبات مساء يوم السبت المقبل تحضيرًا لمواجهة العدالة ضمن منافسات الجولة الـ 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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