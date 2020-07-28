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استعداداً لبقية منافسات الموسم.. الفيحاء يكمل جاهزيته لمواجهة التعاون

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استعداداً لبقية منافسات الموسم.. الفيحاء يكمل جاهزيته لمواجهة التعاون

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء استعداداته لمواجهة نظيره التعاون ودياً غداً الأربعاء، والتي ستقام على ملعب مدينة المجمعة، وتأتي ضمن برنامج الفريق التحضيري لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مطلع أغسطس المقبل.


بدأت الحصة بعمليات الإحماء والتمارين اللياقية الوقائية، بعد ذلك أجرى اللاعبون تمارين المربعات، ثم تمارين ترفيهية باستخدام الكرة.
كما فرض المدير الفني للفريق "سيماو" مناورة على نصف الملعب طبق خلالها عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم المران بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة.

استعداداً لبقية منافسات الموسم.. الفيحاء يكمل جاهزيته لمواجهة التعاون

استعداداً لبقية منافسات الموسم.. الفيحاء يكمل جاهزيته لمواجهة التعاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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