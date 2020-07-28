"الموارد البشرية" بالتعاون مع الشؤون البلدية والقروية تطلق مشروع الشراء والتبرع بالأضحية

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عبر المنصة الوطنية للتبرعات

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع الشراء والتبرع بالأضحية، وذلك عبر المنصة الوطنية للتبرعات، ويأتي إطلاق هذا المشروع بالتزامن مع أيام عشر ذي الحجة؛ للتسهيل على الراغبين في أداء شعيرة الحج بشكل منظم ومحوكم وموثوق ودون الحاجة إلى زيارة أسواق الأنعام، خصوصًا في ظل استمرار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعد المنصة الوطنية للتبرعات هي الجهة المثلى لوصل المتبرع بالمحتاج في كل مناطق ومدن المملكة من خلال عملية تبرع شفافة تُنفذ تحت إشراف وحوكمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تسعى "خدمة الأضاحي" إلى التسهيل على المضحين من خلال منتجين تتمثل في:

1- التصدّق بالأضحية كاملة.

2-التصدّق بالثلث وإيصال الثلثين للمضحي مع إمكانية إيصال الثلث الثالث للشخص المهدى له.

ودعت الوزارتان جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء هذه الشعيرة عن طريق المنصة إلى زيارة الرابط التالي: https://donations.sa