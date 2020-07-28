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إثيوبيا خائفة من عزم إنشاء قاعدة عسكرية في الصومال

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إثيوبيا خائفة من عزم مصر إنشاء قاعدة عسكرية في الصومال إثيوبيا خائفة من عزم إنشاء قاعدة عسكرية في الصومال
اعتبرت مساعي القاهرة تهديداً للمنطقة

إثيوبيا خائفة من عزم مصر إنشاء قاعدة عسكرية في الصومال

أعربت إثيوبيا عن مخاوفها من عزم إقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال، معتبرة أن هذا الأمر يشكل تهديداً أمنياً لمنطقة شرق إفريقيا، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء) موقع " اليوم".

وذكر موقع "دايلي نيشين" المهتم بالشؤون الإفريقية، أن مخاوف إثيوبيا نشأت بعدما قابل وفد مصري منذ عدة أيام رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في هرجيسا، حيث ناقش الجانبان مقترحاً مصرياً بإنشاء منشأة عسكرية في أرض الصومال.

من جهته، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن "مصر لها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي دولة في المنطقة، لكن علاقات مصر لا يجب أن تتأسس على حساب دولة أخرى".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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