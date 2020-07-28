أخبار عاجلة

آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
بحضور "ابن نافل" وعدد من اللاعبين.. الهلال يفتتح متجره الجديد -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إعادة فتح طريق "جبل الكر" بـ"هدا الطائف" بعد إغلاقه احترازيًا بسبب الأمطار

Print
إعادة فتح طريق "جبل الكر" بـ"هدا الطائف" بعد إغلاقه احترازيًا بسبب الأمطار إعادة فتح طريق "جبل الكر" بـ"هدا الطائف" بعد إغلاقه احترازيًا بسبب الأمطار
شهدت أجزاء واسعة من المحافظة أمطارًا تراوحت بين غزيرة ومتوسطة

إعادة فتح طريق

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة عصر اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، نبّهت الجهات المعنيّة إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وشهدت محافظة الطائف أمطارًا تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على أرجاء واسعة منها ، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917

آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

شبكة عيون الإخبارية