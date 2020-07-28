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تفرض قيوداً أكثر صرامة لمكافحة "كورونا"

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كوريا الشمالية تفرض قيوداً أكثر صرامة لمكافحة "كورونا" تفرض قيوداً أكثر صرامة لمكافحة "كورونا"
بعد يومين من فرض حالة الطوارئ

كوريا الشمالية تفرض قيوداً أكثر صرامة لمكافحة

فرضت اليوم (الثلاثاء) قيودًا أكثر صرامة لمكافحة ، بعد أن أغلقت مدينة كايسونج على الحدود مع الجنوب للتعامل مع ما يمكن أن تكون أول حالة عدوى مؤكدة بالفيروس تعلن عنها الدولة المنعزلة.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بيونجيانج تتخذ إجراءات صارمة للحجر الصحي وفحص المناطق، كما يجري توفير الملابس الواقية والمعدات الطبية؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن الإجراءات تأتي بعد أن أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حالة الطوارئ الأحد الماضي في أعقاب ظهور أعراض مرض كوفيد-19 على شخص انشق وهرب إلى كوريا الجنوبية قبل ثلاث سنوات وعبر الحدود عائدًا إلى الشمال عبر المنطقة منزوعة السلاح إلى كايسونج هذا الشهر.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن كوريا الشمالية أعلنت أنها أخضعت 1211 شخصًا للفحص حتى 16 يوليو (تموز)، وأن جميع النتائج جاءت سلبية، مضيفة أن هناك 696 شخصًا من كوريا الشمالية في الحجر.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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