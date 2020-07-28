أخبار عاجلة

آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
بحضور "ابن نافل" وعدد من اللاعبين.. الهلال يفتتح متجره الجديد -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

مقتل مدني في هجوم للنظام السوري بريف إدلب

Print
مقتل مدني في هجوم للنظام السوري بريف إدلب مقتل مدني في هجوم للنظام السوري بريف إدلب

جي بي سي نيوز :- قتل مدني وأصيب إثنين آخرين في هجوم نفذته قوات النظام السوري على أماكن سكنية في مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

واستهدف الهجوم الذي نفذته قوات النظام والميليشيات الإرهابية المدعومة من قِبل إيران، قرية عين لاروز التابعة لمنطقة جبل الزاوية.

وأمطرت قوات النظام كماّ هائلاً من قذائف الهاون على القرية المذكورة.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فإن الهجوم أسفر عن مقتل مدني وإصابة إثنين آخرين.

وفي 5 مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا لوقف إطلاق النار في إدلب، شمال غربي سوريا.

وجاء توقيع الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة، بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تقليص اوقات الحظر في الأردن حتى نهاية عطلة العيد

تقليص اوقات الحظر في الأردن حتى نهاية عطلة العيد

سعد الحريري: نأسف لتصريحات دياب حيال زيارة لودريان

سعد الحريري: نأسف لتصريحات دياب حيال زيارة لودريان

رئيس حكومة لبنان يثير زوبعة.. "أين الأمن؟!"

رئيس حكومة لبنان يثير زوبعة.. "أين الأمن؟!"

اغتيال رئيس مفرزة للنظام وملازم موال لحزب الله في درعا

اغتيال رئيس مفرزة للنظام وملازم موال لحزب الله في درعا

شبكة عيون الإخبارية