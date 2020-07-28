★ ★ ★ ★ ★

"فيلير" طالب باحترام الإجراءات الوقائية

حذَّر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ أيام عدة؛ وهو ما أرغم السلطات على التوصية بعدم السفر، وخصوصًا إلى إسبانيا.

وذكر رئيس المعهد لوثار فيلير خلال مؤتمر صحفي أن التطورات الأخيرة المتعلقة بإصابات كوفيد-19 تشكِّل مصدر قلق كبير للحكومة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف بأن السلطات نجحت في الحفاظ على عدد مستقر للحالات الجديدة لأسابيع، لكن لوحظ زيادة في الإصابات منذ أيام.

وطالب "فيلير" باحترام الإجراءات الوقائية، كغسل اليدين بانتظام، ووضع الكمامة في الأماكن المغلقة التي يجب تهويتها باستمرار.

وارتفع معدل الحالات الجديدة اليومية بـ"كوفيد-19" إلى 557 منذ أسبوع في ألمانيا، في حين كانت تحت سقف 350 حالة منتصف يوليو (تموز).

ونصحت ألمانيا مواطنيها اليوم بتفادي السفر غير الضروري ولأغراض سياحية إلى مناطق أراغون وكتالونيا ونافار الإسبانية بسبب العدد المرتفع للحالات.



فيروس كورونا الجديد