"مدني الطائف" يرفع جاهزيته لمباشرة طوارئ الأمطار ويحذر من بطون الأودية

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بانتشار الآليات والمنسوبين لمراقبة جريان السيول والطرق الرئيسة والفرعية

تابعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف ميدانياً، اليوم الثلاثاء، تقارير الحالات الجوية المطرية الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة على المحافظة القرى التابعة لها على مدى ثلاثة أيام في ظل استمرار ارتفاع مستوى الجاهزية لمباشرة البلاغات الطارئة إن وجدت.

وفي التفاصيل: شهدت الطائف أمطارًا غزيرة عدة أيام متواصلة؛ الأمر الذي دعا إدارة الدفاع المدني بالطائف إلى تفعيل الخطة الميدانية المعدة سابقاً لمثل هذه الحالات ضمن بروتوكولات مشددة بانتشار الآليات والمنسوبين في الميدان؛ لمراقبة جريان السيول في الأودية، بالإضافة لمراقبة الطرق الرئيسة والفرعية؛ حتى لا يرتفع منسوب المياه بها، بإشراف ميداني ومتابعة مستمرة من مدير إدارة الدفاع المدني المكلف العميد فيصل الجودي.

ودعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.