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حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 2.747 عراقيًّا ويقتل 77

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حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 2.747 عراقيًّا ويقتل 77 حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 2.747 عراقيًّا ويقتل 77
إجمالي حالات الوفاة يرتفع إلى 4.535

حصيلة 24 ساعة..

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2.747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشّي الوباء إلى 115.332 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أنها سجلت 77 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4.535.

وأضافت أنها سجلت 3.918 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 81.062 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ إلى اليوم 29.735، منهم 481 يرقدون في العناية المركزة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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