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"أمانة جدة" تغلق 478 محلاً تجاريًّا لم تتقيد بالإجراءات الوقائية

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رصدها مراقبو البلديات الفرعية

أغلقت أمانة محافظة جدة 478 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم تكليف مراقبين للتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية تمت خلال الأسبوعين الماضيين، وشملت جميع الأنشطة التجارية، وأسفرت عن إغلاق 478 محلاً تجاريًّا.

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها: إجراءات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.

أمانة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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