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"تعليم تبوك" يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس

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"تعليم تبوك" يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس "تعليم تبوك" يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس
تتابع عدداً من المهام أبرزها التأكد من الإجراءات الصحية

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل 1442هـ، إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم.

وتتضمن مهام اللجنة بعضوية المساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة، عدداً من المهام منها الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، والتحقق من اكتمال الاستعدادات، والإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، والإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب، والإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات.

كما تتضمن مهامها، الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة، والإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، والإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة ومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكاتب التعليم لعمليات الاستعداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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