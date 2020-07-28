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في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية

قال معيض المرزوقي أحد تجار الأغنام، إن ارتفاع أسعار الأغنام مرتبط بارتفاع أسعار الأعلاف، وسعر كيس الشعير بات بـ ٥٣ ريالًا، بالإضافة إلى الأعلاف الزراعية، فهذه من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الأغنام.

وأضاف "المرزوقي" في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية: أن سبب تكرر ارتفاع أسعار المواشي في عيد الأضحى بالذات، يعود إلى وضع خطة لعملية إنتاج الأغنام، ثم تربيتها والاعتناء بها، حتى تصل لسن "جذعة" ثم تكون قد وصلت لسن الأضحية التي أجاز الشرع فيها الذبح.

وتابع: كل هذه الخطوات تكون مكلفة لنا كتجار أغنام، من أعلاف ورواتب للعمالة، وتكاليف الأدوية البيطرية، فمن الطبيعي ترتفع أسعار الضحايا في عيد الأضحى بالذات.