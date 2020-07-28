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"السقوط في الهاوية".. الصين تحذر من مواجهة مع أمريكا

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"السقوط في الهاوية".. الصين تحذر من مواجهة مع أمريكا "السقوط في الهاوية".. الصين تحذر من مواجهة مع أمريكا
"وانغ" دعا المجتمع الدولي لمقاومة أي محاولة للهيمنة

حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم (الثلاثاء)، من الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة بعدما أمر الطرفان بإغلاق قنصليتي بلديهما.

وذكر "وانغ" في اتصال أجراه بنظيره الفرنسي جان ايف لودريان، أن "العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قد تسقط في هاوية المواجهة"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال الوزير الصيني: "إن استفزاز الولايات المتحدة المتهور الذي من شأنه التسبب بمواجهة وانقسام يعد انفصالًا تامًّا عن الواقع، الذي يشير إلى أن مصالح الصين والولايات المتحدة متكاملة إلى حد بعيد".

وأضاف: "إن على الطرفين التواصل في شكل عقلاني وعدم السماح إطلاقًا لبعض العناصر المناهضين للصين بإلغاء عقود من التواصل والتعاون الناجح".

ودعا "وانغ" المجتمع الدولي إلى مقاومة أي خطوة أحادية أو محاولة للهيمنة.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في الأسابيع الأخيرة؛ إذ أُمرت الصين القنصلية الأميركية في شينغدو بإغلاق أبوابها الاثنين؛ ردًّا على إغلاق البعثة الصينية في هيوستن بولاية تكساس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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