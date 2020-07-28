مختص يدعو الحجاج لحماية الأدوية من التعرض لدرجات حرارة الطقس العالية

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أشار إلى أنها قد تتحول إلى مواد ضارة في حال فسادها

دعا الباحث والمدرب في سلامة المرضى سلطان المطيري، حجاج بيت الله إلى حفظ الأدوية في المكان المناسب لها وحمايتها من التعرض لدرجات حرارة الطقس العالية والتي تشهدها عدد من مناطق المملكة هذه الأيام.

وقال المطيري لـ"سبق": "يضطر بعض الحجاج إلى حمل أدويتهم أثناء تأدية مناسك الحج، وفي حال عدم حفظها في المكان المناسب قد تتعرض هذه الأدوية للتلف وربما تهدد سلامة المرضى".

وأضاف: أنَّه "في فصل الصيف تسجل بعض مناطق المملكة درجة حرارة مرتفعة مما يجعل درجة حرارة بعض الأماكن التي يتواجد بها الحجاج أكثر من 25 درجة مئوية، والتي تعتبر غير مناسبة لحفظ الأدوية، حيث قد تؤدي إلى تغيير في خصائص الدواء وبالتالي يتأثر مفعوله ويتحول إلى مواد كيميائية ضارة".

وتابع: أن "بعض الحجاج يسافر إلى مكة المكرمة بالسيارة، وهنا قد يترك المريض الدواء في السيارة مما يعرضه لدرجات الحرارة العالية وأشعة الشمس"، وأنَّ التغيّرات التي تطرأ على مفعول الدواء بفعل التخزين الخاطئ لا تكون ظاهرة للعيان دائماً حيث لا يظهر أي تغيير في لون ورائحة الدواء".

وأكمل: أن "من مخاطر استخدام الأدوية بعد تعرضها لدرجات الحرارة العالية هو تأثير الدواء الذي تغيرت خصائصه الكيميائية على جسم الإنسان، أيضاً عدم استجابة المريض للدواء بسبب فقدان مفعوله مما يؤدي إلى تفاقم المرض وحدوث مضاعفات صحية مثل المضاعفات التي تحدث لمرضى السكر عند استخدامهم أدوية أنسولين فقدت مفاعيلها، أو مضاعفات مرض الربو عند تعرض البخاخات العلاجية لدرجات الحرارة العالية".

وشدّد على أهمية حفظ الأدوية في مكان بارد وجاف مثل الغرف المكيفة، فإن تعذر ذلك فإنه لابد من وضعها في الثلاجة مع ضبط درجة حرارة الثلاجة لتناسب درجة حرارة حفظ الأدوية حيث تختلف درجة الحرارة المطلوبة لحفظ الأدوية، وعلى سبيل المثال الأنسولين الذي يجب حفظه في درجة حرارة (2 - 8) درجة مئوية.