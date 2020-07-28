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شاهد.. الضباب يعانق طرق محافظة القرى ومنازلها ويحجب الرؤية

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انتشار مروري في الطرق والشوارع مستخدمًا الأضواء التحذيرية

شاهد.. الضباب يعانق طرق محافظة القرى ومنازلها ويحجب الرؤية

تشهد محافظة القرى، الآن، شبه انعدام للرؤية، فيما انتشرت دوريات المرور؛ وذلك بسبب هبوب موجة ضباب؛ ما دعا قائدي المركبات إلى استخدام الأنوار التحذيرية.

وشهدت الأجواء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، والتي بدورها استنفرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة.

وانتشرت دوريات المرور في الشوارع والطرق مستخدمة الأضواء التحذيرية والوجود الميداني، وبث حساب المرور الرسمي صورًا لجهود رجال مرور الباحة في ظل موجة الأمطار والضباب التي تشهدها المنطقة.

شاهد.. الضباب يعانق طرق محافظة القرى ومنازلها ويحجب الرؤية

شاهد.. الضباب يعانق طرق محافظة القرى ومنازلها ويحجب الرؤية

شاهد.. الضباب يعانق طرق محافظة القرى ومنازلها ويحجب الرؤية

شاهد.. الضباب يعانق طرق محافظة القرى ومنازلها ويحجب الرؤية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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