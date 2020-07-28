أخبار عاجلة

آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
بحضور "ابن نافل" وعدد من اللاعبين.. الهلال يفتتح متجره الجديد -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لماذا ترتفع المواشي في عيد الأضحى؟.."المرزوقي" يجيب

Print
لماذا ترتفع أسعار المواشي في عيد الأضحى؟.."المرزوقي" يجيب لماذا ترتفع المواشي في عيد الأضحى؟.."المرزوقي" يجيب
في مداخلة هاتفية على قناة

لماذا ترتفع أسعار المواشي في عيد الأضحى؟..

قال معيض المرزوقي أحد تجار الأغنام، إن ارتفاع الأغنام مرتبط بارتفاع أسعار الأعلاف، وسعر كيس الشعير بات بـ ٥٣ ريالًا، بالإضافة إلى الأعلاف الزراعية، فهذه من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الأغنام.

وأضاف "المرزوقي" في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية: أن سبب تكرر ارتفاع أسعار المواشي في عيد الأضحى بالذات، يعود إلى وضع خطة لعملية إنتاج الأغنام، ثم تربيتها والاعتناء بها، حتى تصل لسن "جذعة" ثم تكون قد وصلت لسن الأضحية التي أجاز الشرع فيها الذبح.

وتابع: كل هذه الخطوات تكون مكلفة لنا كتجار أغنام، من أعلاف ورواتب للعمالة، وتكاليف الأدوية البيطرية، فمن الطبيعي ترتفع أسعار الضحايا في عيد الأضحى بالذات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 1/8/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 1/8/2020

شبكة عيون الإخبارية